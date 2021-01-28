Son dakika: Eskişehirspor'a transfer şoku! İptal oldu...
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da transfer şoku yaşanıyor. Son olarak 11 futbolcuyla anlaşan kırmızı siyahlı ekip transfer yasağı nedeniyle imzaları attıramadı.
Türk futbolunun köklü ekiplerinden olan Eskişehirspor'un transfer tahtası açılmadı, bu sebeple kırmızı siyahlı ekibin anlaştığı 11 oyuncunun transferi iptal oldu.
Kulüp resmi internet sitesinden gelişmeleri böyle duyurdu;
"Camiamızın ve spor kamuoyunun bildiği üzere, ara transfer döneminde mevcut kadromuzu güçlendirerek, kümede kalma hedefimizi gerçekleştirmek, olmadığı takdirde gelecek senenin şampiyon kadrosunu kurmak adına transfer yasağını kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisindeydik.
Çalışmalarımız neticesinde; sorunlu 86 dosyanın 81 tanesi çözüme ulaştırılmış; bunların içinde FIFA'da bulunan 9 dosyadaki yasak ise kaldırılmıştı. Takımımıza takviye adına gerekli transferlerimizle de prensipte anlaşılmış ve kendilerine bugün saat 14:30'a kadar dosyalarla ilgili kesin bilgi verileceği ve sözleşmelerin imzalanacağına dair tarafımızca söz verilmişti.
Bugün geldiğimiz noktada problemlerin çözülemediği 5 dosya üzerinde hiçbir şekilde çözüme varılamadığından, bizleri beklemekte olan futbolcularımıza netice olumsuz yönde bildirilmiştir. Bir çok takımdan, bizimle anlaşmış oldukları ücretin fazlasıyla üzerinde teklifler almalarına rağmen sözlerini tutarak kulübümüzden haber bekleyen başta eski takım kaptanımız Erkan Zengin olmak üzere 11 futbolcuya bizlere göstermiş oldukları güven ve fedakarlıklarından dolayı camiamız adına teşekkür ederiz.
Ayrıca bu süreçte bizlere her türlü anlayışı gösteren, bizleri kırmayarak bedelsiz imzalar veren eski teknik direktörlerimiz, yardımcıları, futbolcularımız ve onları temsil eden spor avukatlarına da kulübümüz ve tüm camiamız adına gönülden teşekkür ederiz.
Eskişehirspor Kulübü olarak bulunduğumuz durum her ne olursa olsun, Anadolu'nun yıldızı olarak her şartta dimdik yolumuza devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunar, bu süreçte bizlere en büyük desteği veren taraftarımıza teşekkürü borç biliriz."
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