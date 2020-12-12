TFF 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Balıkesirspor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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