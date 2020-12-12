12 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

1. 'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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