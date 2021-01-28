28 Ocak 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Mehmet Uslu İstanbulspor'da!

Mehmet Uslu İstanbulspor'da!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

. Lig takımlarından son olarak forması giyen 'yu kadrosuna kattı.

. Lig'de oldukça iyi giden topladığı 37 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-siyahlılar son olarak forması giyen 'yu kadrosuna kattı.

31 yaşındaki sol bek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük bir camiadan yine büyük bir camiaya. Şampiyonluk yolunda gerek saha içinde gerekse saha dışında takıma, arkadaşlarıma destek vermek için buradayım. Beraber başarılı günlere" ifadelerini kullandı.
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