26 Ocak 2021, Salı

TFF 1. LİG

Adanaspor teknik direktör Yunus Murat Ceylan ile yollarını ayırdı

Adanaspor'da teknik direktör değişikliği!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

. Lig ekiplerinden 'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör ile yolar ayrıldı.

. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yunus Murat Ceylan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Yunus hocamıza verdiği emekler için teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adanaspor ligde, 21 puanla 11. sırada bulunuyor.



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