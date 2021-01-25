25 Ocak 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: İstanbulspor - Adanaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

İstanbulspor tek golle kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

. Lig'in 18. haftasında , sahasında 'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

. Lig'in 18. haftasında ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden ev sahibi İstanbulspor 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sarı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golü 45. dakikada kaydetti.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini de 7 maça çıkaran İstanbulspor, puanını 37'ye yükseltip 2'nci sıraya tırmandı. 11. sıradaki Adanaspor ise 21 puanda kaldı.

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