TFF 1. Lig: İstanbulspor - Adanaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden ev sahibi İstanbulspor 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sarı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golü 45. dakikada Uygar Mert Zeybek kaydetti.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini de 7 maça çıkaran İstanbulspor, puanını 37'ye yükseltip 2'nci sıraya tırmandı. 11. sıradaki Adanaspor ise 21 puanda kaldı.

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