TFF 1. Lig'in 18. haftasında Altınordu ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Altınordu ile Menemenspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Menemenspor maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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