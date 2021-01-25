25 Ocak 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Altınordu - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

TFF 1. Lig'in 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Menemenspor maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da 'da canlı yayınlanacak.

İstanbulspor - Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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