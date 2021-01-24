24 Ocak 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 2-0 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Keçiörengücü rahat kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

TFF 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Keçiörengücü 2-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada İrfan Akgün ve 64'te Cem Ekinci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 31 puana yükselirken, Boluspor ise 19 puanda kaldı.

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