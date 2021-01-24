24 Ocak 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Giresunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Giresunspor - Balıkesirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

. Lig'in 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Balıkesirspor maçı 24 Ocak Pazar günü saat 16:00'da 'da canlı yayınlanacak.

Keçiörengücü - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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