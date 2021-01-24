24 Ocak 2021, Pazar
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MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Paixao'nun şutu az farkla auta çıktı.
10. dakikada Nadir'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Yalçın'ın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
36. dakikada Gökhan Karadeniz'in ortasında topa iyi dokunan Burak'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
38. dakikada Thiam'ın şutu defansa çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Nurullah terse giden topu son anda parmaklarının ucuyla çizgiden çıkardı.
50. dakikada Savicevic'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın şutunu kaleci Cihan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
65. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar giden Savicevic'in şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
86. dakikada Kubilay'ın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Nadir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
Samsunspor 1-0 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1.Lig'de haftanın maçında Samsunspor evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi rakibini 86. dakikada Nadir'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup eti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Paixao'nun şutu az farkla auta çıktı.
10. dakikada Nadir'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Yalçın'ın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
36. dakikada Gökhan Karadeniz'in ortasında topa iyi dokunan Burak'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
38. dakikada Thiam'ın şutu defansa çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Nurullah terse giden topu son anda parmaklarının ucuyla çizgiden çıkardı.
50. dakikada Savicevic'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın şutunu kaleci Cihan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
65. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar giden Savicevic'in şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
86. dakikada Kubilay'ın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Nadir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
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