TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Eskişehirspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Ankaraspor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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