Altay Marcio Mossoro'yu transfer etti!
Son olarak Göztepe forması giyen Marcio Mossoro'nun yeni takımı belli oldu. Brezilyalı yıldız, bir diğer İzmir temsilcisi Altay ile anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberleri
TFF 1. Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından Altay, kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran 37 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'yu kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesaplarından videolu bir şekilde duyuran İzmir temsilcisi, hayırlı olmasını diledi.
Öte yandan siyah-beyazlılar, Mossoro ile birlikte bugün 4. transferini açıklamış oldu. Altay, Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, Yeni Malatyaspor'dan stoper Murat Akçe ve Ankaragücü'nden sağ bek Cebrail Karayel'i de kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi devre arası transfer döneminde şu ana kadar 6 futbolcu transferi gerçekleştirdi.
"Hoş geldin baba!"— Altay Spor Kulübü #İlkGündenBeri (@AltaySporKulubu) January 22, 2021
"Teşekkürler abi!"
Deniz Kadah ve Marcio Mossoro'nun ilk karşılaşması 😂 #İlkGündenBeri pic.twitter.com/GNDLEe4mmY
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