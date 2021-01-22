22 Ocak 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Altay Marcio Mossoro'yu transfer etti!

Mossoro'nun yeni takımı belli oldu!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.01.2021

Son olarak forması giyen 'nun yeni takımı belli oldu. Brezilyalı yıldız, bir diğer İzmir temsilcisi ile anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberleri

TFF 1. Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından , kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ile yollarını ayıran 37 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu 'yu kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesaplarından videolu bir şekilde duyuran İzmir temsilcisi, hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan siyah-beyazlılar, Mossoro ile birlikte bugün 4. transferini açıklamış oldu. Altay, Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, Yeni Malatyaspor'dan stoper Murat Akçe ve Ankaragücü'nden sağ bek Cebrail Karayel'i de kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi devre arası transfer döneminde şu ana kadar 6 futbolcu transferi gerçekleştirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Ankaraspor'dan 3 transfer daha! Ankaraspor'dan 3 transfer daha!
Ali Akman Avrupa yolcusu! Ali Akman Avrupa yolcusu!
Samsunspor transferi resmen açıkladı! Samsunspor transferi resmen açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör