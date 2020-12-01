01 Aralık 2020, Salı

TFF 1. LİG

Menemenspor 2-1 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Menemenspor seriye bağladı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.12.2020

1. Lig'de 'deki nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde evinde Ankaraspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti.

1. Lig'de 'deki nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde , Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.
Menemenspor'un gollerini; Kamara ve Tidjani kaydetti
Konuk takım Ankaraspor tek golü ise Erdem çetinkaya'dan geldi.
Bu sonucun ardında Menemenspor 12 puana yükselirken, Konuk takım Ankaraspor 8 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Samsunspor 3 puanı 2 golle aldı! Samsunspor 3 puanı 2 golle aldı!
Bandırmaspor'dan kritik galibiyet! Bandırmaspor'dan kritik galibiyet!
Keçiörengücü tek attı 3 aldı! Keçiörengücü tek attı 3 aldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör