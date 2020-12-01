TFF 1. Lig'de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor evinde Ankaraspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor, Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.

Menemenspor'un gollerini; Kamara ve Tidjani kaydetti

Konuk takım Ankaraspor tek golü ise Erdem çetinkaya'dan geldi.

Bu sonucun ardında Menemenspor 12 puana yükselirken, Konuk takım Ankaraspor 8 puanda kaldı.

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