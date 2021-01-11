11 Ocak 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Akhisarspor 0-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana tek golle kazandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

. Lig'in 17. haftasında , deplasmanda 'un 'nin attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

. Lig'in 17. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 75. dakikada 'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Adanaspor bu sonuçla puanını 21'e yükselterek 11. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Akhisarspor ise 13 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

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