07 Ocak 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Adana Demirspor Ismail Aissati'yi kadrosuna kattı!

Adana Demirspor Aissati'yi kadrosuna kattı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

. Lig ekibi , orta saha oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak Yukatel Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok ekibinde görev almıştı.


Kaynak: AA
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