07 Ocak 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Bursaspor’a transfer teklifleri yağıyor! Süper Lig'den...

Bursaspor’a transfer teklifleri yağıyor!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

1.Lig ekiplerinden ’a, başta genç oyuncuları olmak üzere birçok futbolcusuna transfer teklifi yağıyor. Yeşil-beyazlı yönetim ise bu isimleri elde tutmak için yoğun çaba harcıyor. İşte detaylar...

Maddi imkansızlıklardan dolayı sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan ancak sergilediği performansla tüm Türkiye'nin dikkatini çekmeyi başaran 'da, zor günler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takım, paralarını ödeyemediği futbolcuların 'ye başvurmaları sonrası harekete geçmiş ve belli başlı ödemeler yaparak olası bir kaosu ötelemişti. Ancak bu durum, kulüplerin, çoğunluğu genç oyuncular olmak üzere birçok futbolcusuna transfer teklifi vermesine engel olmadı. Bursaspor yönetimi ve teknik direktör , kadroyu sezon sonuna kadar korumak istiyor. Başta takımları ile birlikte TFF 1.Lig ekipleri de, , , , , , gibi genç isimlerin yanı sıra, , ve 'yı kadrosuna katmak istiyor. Başkan 'ın bu durum karşısında nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak ediliyor.

Bursaspor'da Burak Kapacak ve Ali Akman TFF 1.Lig'in en değerli isimleri oldu

Kaynak: IHA

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