Bursaspor’a transfer teklifleri yağıyor! Süper Lig'den...
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’a, başta genç oyuncuları olmak üzere birçok futbolcusuna transfer teklifi yağıyor. Yeşil-beyazlı yönetim ise bu isimleri elde tutmak için yoğun çaba harcıyor. İşte detaylar...
Maddi imkansızlıklardan dolayı sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan ancak sergilediği performansla tüm Türkiye'nin dikkatini çekmeyi başaran Bursaspor'da, zor günler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takım, paralarını ödeyemediği futbolcuların TFF'ye başvurmaları sonrası harekete geçmiş ve belli başlı ödemeler yaparak olası bir kaosu ötelemişti. Ancak bu durum, kulüplerin, çoğunluğu genç oyuncular olmak üzere birçok futbolcusuna transfer teklifi vermesine engel olmadı. Bursaspor yönetimi ve teknik direktör Mustafa Er, kadroyu sezon sonuna kadar korumak istiyor. Başta Süper Lig takımları ile birlikte TFF 1.Lig ekipleri de, Ali Akman, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış, Batuhan Kör, Ataberk Dadakdeniz, Emirhan Aydoğan gibi genç isimlerin yanı sıra, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz ve Özer Hurmacı'yı kadrosuna katmak istiyor. Başkan Erkan Kamat'ın bu durum karşısında nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak ediliyor.
Kaynak: IHA
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