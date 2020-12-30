30 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bursaspor'da Burak Kapacak ve Ali Akman TFF 1.Lig’in en değerli isimleri oldu

Bursasporlu yıldızlar fark yarattı! İşte o sıralama
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

Dünyanın en önde gelen spor sitesi olan Transfermarkt’ın verilerine göre 1.Lig’in en değerli oyuncuları belirlendi. ’dan ve ilk iki sırayı oluşturdu.

Sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan , 16 haftada topladı 24 puan toplayarak tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. 'nda da zorlu 3 rakibini eleyerek yoluna emin adımlarla devam eden yeşil beyazlı takımda öne çıkan futbolcular da oldu. Nitekim, altyapısındaki gücünü herkese ispatlayan Bursaspor'un bu başarısı da karşılıksız kalmadı. Dünyanın önde gelen spor sitesi olan Transfermarkt, bugün futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi ve 1.Lig'in en değerli isimlerini belirledi. İlk iki sırayı ise Bursasporlu futbolcular oluşturdu.



BURSASPORLU FUTBOLCULARIN PİYASA DEĞERİ TAVAN YAPTI

Bugün yapılan piyasa değeri güncellemesiyle birlikte ligin en değerli futbolcusu, 1 milyon 800 bin Euro'yla oldu. Genç futbolcuyu takım arkadaşı takip etti. 18 yaşındaki oyuncunun, 500 bin Euro'luk değeri 1 milyon 500 bin Euro'ya çıktı ve TFF 1.Lig'in en değerli ikinci futbolcusu oldu. Bursaspor'un bu iki değerli futbolcusunu, 1 milyon 200 bin Euro ile 'da oynayan Yunus Akgün ve 1 milyon Euro ile 'un futbolcusu Burak İnce takip etti. Yeşil beyazlı takımda en ciddi artışı ise yaşadı. Daha önce piyasa değeri 25 bin Euro olan genç futbolcunun güncel değeri 725 bin Euro'ya yükseldi. Bursaspor'da, Burak Kapacak, Ali Akman ve Batuhan Kör üçlüsünü, Emirhan Aydoğan (525 bin Euro) ve İsmail Çokçalış (475 bin Euro) takip etti.
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