31 Ocak 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Menemenspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Menemenspor - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

. Lig'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Giresunspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 13:30'da 'da canlı yayınlanacak.

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