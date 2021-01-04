TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Eskişehirspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Boluspor maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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