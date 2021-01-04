TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Adana Demirspor ile Menemenspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Menemenspor maçı 4 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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