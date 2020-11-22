22 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 4-1 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana 'Demir' gibi!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

TFF 1. Lig'in güçlü takımlarından sahasında oynadığı mücadelede 'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 mağlup ederek puanını 18'e yükseltti.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında ile karşı karşıya geldi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Adana Demir 4-1'lik skorla kazandı.

53'te Mehmet Özcan'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen mavi-lacivertliler, 69'da Anıl Karaer, 71 ve 87'de Yunus Akgün ile 90'da Emircan Altıntaş'ın golleriyle zafere uzandı.

'ın ekibi bu sonuçla puanını 18'e yüskeltip, 2. sıraya tırmandı. Son sıradaki Eskişehirspor ise 1 puanda kaldı.

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