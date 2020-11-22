22 Kasım 2020, Pazar
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Adana Demirspor 4-1 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in güçlü takımlarından Adana Demirspor sahasında oynadığı mücadelede Eskişehirspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 mağlup ederek puanını 18'e yükseltti.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Adana Demir 4-1'lik skorla kazandı.
53'te Mehmet Özcan'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen mavi-lacivertliler, 69'da Anıl Karaer, 71 ve 87'de Yunus Akgün ile 90'da Emircan Altıntaş'ın golleriyle zafere uzandı.
Ümit Özat'ın ekibi bu sonuçla puanını 18'e yüskeltip, 2. sıraya tırmandı. Son sıradaki Eskişehirspor ise 1 puanda kaldı.
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