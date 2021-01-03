TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor sahasında Ankaraspor'u ağırladı. 8 golün çıktığı mücadelede ev sahibi 5-3 sahadan galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor evinde Ankaraspor'u 5-3 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. ve 53. dakikalarda İbrahim Yılmaz, 17'de Levent Ayçiçek, 46'da Uygar Mert Zeybek ve 72. dakikada Onur Ergün kaydetti. Başkent temsilcisinin golleri ise 24. dakikada Erdem Çetinkaya, 43'de Eric Mbu ve 88. dakikada Etame kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 31 puana yükselirken, Ankaraspor ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ taraftan Melih Kabasakal'ın ortasında ceza sahası içinde topu alan Rroca'nın kontrol ederek vuruşunda kaleci Berk Balaban'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak direkten sekti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan İbrahim'in vuruşunda ise top kalenin yanından dışarıya gitti.

15. dakikada sağ kanattan Uygar Mert Zeybek'in ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada Mahmut Akan'ın geri pasında araya giren Levent Ayçiçek'in kaleci Berk Balaban'ı geçip ceza sahası içi sağ tarafından boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

24. dakikada sağ taraftan Mahmut Akan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu kaleci Alperen Uysal'dan çeldi. Daha sonra kale önünde topu alan Erdem Çetinkaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

43. dakikada Barış Zeren'in ara pasında ceza sahası içinde topu alan Ayuk'un kaleci Alperen Uysal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

46. dakikada Rroca'nın pasında defansın arkasına sarkan İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içine girip vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berk Balaban'dan döndü. Daha sonra topu önünde bulan İbrahim bu sefer topu ağlara gönderdi. 3-2

53. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası için iyi yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

71. dakikada Eslem Öztürk'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Rroca'ya Stanojevic'in müdahalesi sonrasında hakem Caner Ak penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada penaltıda topun başına geçen Onur Ergün, kaleci Berk Balaban'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-2

88. dakikada sağ taraftan Bulbwa'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mbilla Etame'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-3

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