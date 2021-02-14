TFF 1. Lig'in 21. haftasında Menemenspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Menemenspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Balıkesirspor maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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