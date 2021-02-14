14 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Menemenspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Menemenspor - Balıkesirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

. Lig'in 21. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Balıkesirspor maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'da 'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Adana derbisinde kazanan çıkmadı! Adana derbisinde kazanan çıkmadı!
Menemenspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-1 Menemenspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-1
Giresunspor deplasmanda kazandı! Giresunspor deplasmanda kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör