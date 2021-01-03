04 Ocak 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 2-0 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay'a zirve yarışında ağır darbe
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

TFF 1. Lig'in 18. haftasında , sahasında ve 'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında ile , Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 27. dakikada ve 90+4. dakikada 'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bandırmaspor bu sonuçla puanını 24'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Altay ise 32 puanla 2. sırada kaldı.

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