TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Altay, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 27. dakikada Doğan Can Davas ve 90+4. dakikada Yonathan Del Valle'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bandırmaspor bu sonuçla puanını 24'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Altay ise 32 puanla 2. sırada kaldı.

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