20 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor 1-0 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Giresunspor'a yan bakılmıyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında 'u 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar bu sonucun ardından üst üste 11. galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında , sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Ankaraspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Caner Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

58. dakikada sol kanattan Hüsamettin'in gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan 'nin ceza yayından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada Ankaraspor'da Umar'ın pasında meşin yuvarlakla buluşan Erdem'in ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka pozisyon olmayınca Giresunspor 3 puanla ayrılan taraf oldu.
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