Ümit Karan TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a imzayı attı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor, yeni hocasını resmen duyurdu. İzmir temsilcisi, daha önce anlaşmaya vardığı Ümit Karan ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Menemenspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1.5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun.

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