30 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Ümit Karan TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a imzayı attı!

Ümit Karan TFF 1. Lig'de!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

1. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

1. Lig takımlarından , yeni hocasını resmen duyurdu. İzmir temsilcisi, daha önce anlaşmaya vardığı ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Menemenspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1.5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
İstanbulspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Adanaspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Adanaspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tuzlaspor - Altay maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tuzlaspor - Altay maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör