28 Aralık 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Bursaspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

1. 'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Eskişehirspor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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