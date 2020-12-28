TFF 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Bursaspor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Eskişehirspor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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