08 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Eskişehirspor sonunu getiremedi! Eskişehirspor Keçiörengücü: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eskişehirspor sonunu getiremedi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 önde götüren ev sahibi, 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında son sırada bulunan , 'nü ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Eskişehirspor adına golleri 33. ve 46. dakikalarda Alimi atarken, konuk ekibin golleri ise 13. dakikada Utku ve 90. dakikada Manaj'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor 4 puana yükselirken, Keçiörengücü ise 15 puana ulaştı.

FAHRETTİN SAYHAN: ÇOK İSTEDİK

Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Sayhan, galip gelmeyi çok istediklerini ama olmadığını söyledi.

Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin iyi takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini bildirdi.

Futbolcularının yürekten oynadığını ifade eden Sayhan, "Taktik disiplinimiz ve özgüvenimiz vardı. İki oyuncumuzun sakatlanması bizi bozdu. Çocuklar özveriliydi. Çok galip gelmek istedik ama olmadı. Kazanabilirdik. Yenilmemeyi öğreniyoruz inşallah kazanmayı da öğreneceğiz." diye konuştu.

İLKER PÜREN: ÖZGÜVEN KAZANDIK

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü , her iki takımında iyi bir oyun ortaya koyduğunu kaydetti.

Eskişehirspor'un oyun disiplinlerini bozmaya çalıştığını anlatan Püren, şöyle konuştu:

"İlk yarıda çok statik kaldık. Oyunu dengeli oynadık. Golü bulup, arkasından gol yedik. İkinci yarına basit bir hatadan rakip öne geçti. Yaptığımız oyuncu değişikleriyle kendi oyun kimliğimizi ortaya koyduk. Sahada maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım vardı. Burada iki puan kaybettiğimizi söylemek istiyorum. İkinci yarıda takımın ortaya koyduğu futbolla oyunu kazandığımızı düşünüyorum. Özgüven kazandık."

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