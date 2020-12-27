27 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Ümit Özat'tan şok gönderme! "Bu senin fantezin diyordu..."

Bu senin fantezin diyordu...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'daki görevine son verilen hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Adana Demirspor başkanına göndermelerde bulunan Özat'a, Murat Sancak'tan da cevap geldi. İşte detaylar...

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştırılan ve görevine son verilen , hesabından Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a bir göndermede bulundu.

"BU TAKIM OYNAMAZ DİYORDU"
Özat, "Başkan, maçından sonra '3 tane 6 numara ile oynanır mı?' diyordu. 2 maçtır 3 tane 6 numara ile oynuyorsun... Kosecki oyuna girince, 'bu senin fantezin, bu takımda oynamaz' diyordu. Oyuna girdi fantezi...

"DÜNYADA SAVUNMA YAPMAYAN TAKIM MI VAR?"
Dünyada savunma yapmayan takım mı var? Yapıyorsun işte..." ifadelerini kullandı.

SANCAK'TAN CEVAP GELDİ!
Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Ümit Özat'ın yaptığı paylaşımlara sosyal medyadan yanıt verdi ve lacivert-mavili takım taraftarından özür diledi. Sancak yaptığı paylaşımda, "2 sahabe HZ nin yanına varmışlar,ya ALİ adamın biri var hakkında atıp tutuyor,nedir bu diye sormuşlar.Hz ALİ düşünmüş,düşünmüş ve demişki ben buna bir iyilik yapmadımki demiş.kıssadan hisse.ama ADS taraftarlarına bir özür borcum var. ÖZÜR DİLERİM." ifadelerini kullandı.

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