07 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Altay 1-3 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig: Altay 1-3 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

1. 'in 9. haftasında , deplasmanda 'ı Ezeh (2) ve Mrsic'in golleriyle 3-1 mağlup etti. İzmir ekibinin tek golünü ise Regattin kaydetti.

Toplam 24 futbolcusunda görülen corona virüsü vakaları nedeniyle Giresunspor ve Tuzlaspor (D) karşılaşmaları ertelenen , futbolcularının büyük çoğunluğunun iyileşmesiyle lige dönüş yaptı. 'un ikinci golünden sonra protokol tribününde iki takım yöneticileri arasında tartışmalar yaşanırken, gerginlik uzun sürmedi.

İzmir'de geçen cuma gerçekleşen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Balıkesirsporlu futbolcular maçtan önce ısınma antrenmanına üzerinde, "Her şeye rağmen umut var. Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebeğin kurtarılırken kahraman itfaiyeci Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu anın resmedildiği figür de yer aldı.

1'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Kappel'in pasında kale önündeki Paixiao'nun vuruşunda kaleci Atilla topu son anda çıkardı.

20'nci dakikada Kappel ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Atilla topu iki hamlede kontrol edebildi.

35'inci dakikada Balıkesirspor atağında Anıl'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ezeh, kaleci Burak'la karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39'uncu dakikada soldan Regattin'in kullandığı kornerde ceza sahası karıştı. Paixao'nun yarım röveşata vuruşunda Atilla topu kornere çeldi. İlk yarı Balıkesirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada Altaylı Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Regattin, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

79'uncu dakikada Balıkesirspor yeniden öne geçti. Anıl'ın ara pasıyla topla buluşan Ezeh ceza sahasına girip, Cocalic'ten sıyrılarak karşı karşıya kaldığı kaleci Burak'ı bir kez daha avladı: 1-2.

87'nci dakikada çalımlarla sağdan Altay ceza sahasına giren Mrsic, sert bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 1-3. Balıkesirspor müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Ankaraspor ile Bursaspor yenişemedi Ankaraspor ile Bursaspor yenişemedi
Tuzlaspor liderliğini sürdürdü Tuzlaspor liderliğini sürdürdü
Giresunspor ilk yarıda işi bitirdi Giresunspor ilk yarıda işi bitirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör