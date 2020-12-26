26 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

1. Lig'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

Boluspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Eskişehirspor'da corona virüsü şoku! 2 pozitif Eskişehirspor'da corona virüsü şoku! 2 pozitif
Boluspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Boluspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tuzlaspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tuzlaspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör