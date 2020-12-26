TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Balıkesirspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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