23 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adanaspor-Menemenspor maçında kural hatası! Menemenspor hükmen mağlup sayılacak

Adanaspor-Menemenspor maçında kural hatası! Hükmen mağlubiyet...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

TFF 1. Lig'in 9. hafta erteleme maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 3-2 kazandı fakat karşılaşmada yaptığı kural hatası nedeniyle hükmen mağlup sayılacak. İşte sebebi...

TFF 1. Lig'in 9. hafta erteleme maçında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi misafir takım 3-2 kazandı.

Menemenspor adına golleri 7. dakikada , 45+3'te Tayfun Aydoğan ve 83. dakikada Kamara kaydetti. Adanaspor'un golleri ise 80. dakikada Ömer Çiçek ve 90+3'te 'in ayağından geldi.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAKLAR!

Menemenspor müsabakanın 76'ncı dakikasında Şeref Özcan'ı oyundan alırken yerine İbrahim Rasheed'i dahil etti. Bu oyuncu değişikliyle sahada 6 yabancıyla mücadele eden Menemenspor, 3 dakika sonra durumu fark edip Anaane'yi oyundan aldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6'ncı yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık" diye konuştu.

"DİKKAT ETMELERİ GEREKİRDİ"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirterek "Sahada ilk yarı istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı rakip daha enerjikti. 2-1 maç olmuşken çok çabuk 3'üncü golü yedik. Ders alacağımız bir maçtı. 6 yabancı ile oynanması idari bir konu. Ben sahanın içine bakıyorum. Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok. Oyunun kuralları var. Biz nasıl dikkat ediyorsak onlarında dikkat etmesi gerek" dedi.

Talimatta yazılan madde şu şekilde:

Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik müsabaka listesine alınabilecek. Bu futbolculardan sadece 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek.

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