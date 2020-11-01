TFF 1. Lig: Eskişehirspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 29. dakikada Çekdar Orhan'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor evinde konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar



29. dakikada Eskişehirspor'da Kıvanç Karakaş'ın pas hatası sonucu araya giren Çekdar Orhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Akhisarspor'u öne geçiren golü attı. 0-1



46. dakikada Onur Bayramoğlu'nun ortası sonucu müsait pozisyonda olan Buğra Çağlıykan'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.



69. dakikada Bilal Ceylan'ın sol kanattan açtığı yerden orta sonucu topla buluşan Kaan Gül, topu dışarı vurarak beraberlik şansını kaçırmış oldu.



72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Akhisarsporlu oyuncu Onurcan Güler'in şutu, üstten auta gitti.



87. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Eskişehirsporlu Erdal Akdari'nin vuruşu az farkla dışarı çıktı.



90. dakikada Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'ın sağ kanattan yaptığı orta sonucunda vurulan ters bir kafa vuruşu ile top son ada dışarı çıktı.



90. dakikada kalesinden çıkarak ceza sahası içine gelen Ekrem Kılıçarslan'ın pası sonucunda Akhisarlı savunma oyuncuları topu son anda dışarı attı.

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