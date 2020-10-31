31 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Son dakika: Menemenspor'dan corona virüsü açıklaması! 22 kişi...

TFF 1. Lig ekibinde corona şoku! 11 futbolcu...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

1. Lig ekibi 'da son dakika corona virüsü şoku yaşandı. Menemenspor 11'i futbolcu toplam 22 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

1. Lig ekibi 'da son yapılan corona virüsü testlerinin ardından 9 kişide daha pozitif vakaya rastlandı. İzmir temsilcisinde böylece toplam pozitif vaka sayısı 22'ye yükseldi.
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