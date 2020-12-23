TFF 1. Lig'in 9. haftasında ertelenen mücadele için Adanaspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada ertelenen mücadele için Adanaspor ile Menemenspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Menemenspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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