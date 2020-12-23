23 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adanaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Adanaspor - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

1. 'in 9. haftasında ertelenen mücadele için ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 9. haftada ertelenen mücadele için ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Menemenspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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