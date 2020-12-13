13 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Giresunspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

1. Lig'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Adana Demirspor maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

Tuzlaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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