TFF 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Tuzlaspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TUZLASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Keçiörengücü maçı 13 Aralık Pazar günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

DİĞER