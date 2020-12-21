21 Aralık 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor 1-0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsun Bolu'yu tek golle geçti
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

1. Lig'in 15. haftasında , sahasında 'u 'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1. Lig'in 15. haftasında ile , Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 29. dakikada 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Samsunspor bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Boluspor ise 13 puanla 14. sırada kaldı.

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