Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de ilk 13 hafta geride kalırken, zirve yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aldığı peş peşe galibiyetlerle birlikte üst sıraları zorlamasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte güncel şampiyonluk oranları...