İstanbulspor 3-3 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor ile 3-0 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-3 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile Bursaspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Timsah, 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golleri 5 ve 12. dakikalarda Eduard Rroca ve 70. dakikada Onur Ergün'den gelirken, yeşil-beyazlı takımın gollerini 72. dakikada Ali Akman, 76. dakikada Emirhan Aydoğan ve 90+3. dakikada Onur Atasayar kaydetti.

Bursaspor bu sonuçla puanını 21'e çıkararak 9. sırada yer aldı. Puanını 22'ye yükselten İstanbulspor ise 8. sırada kendine yer buldu.

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