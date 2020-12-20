20 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

İstanbulspor 3-3 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bursaspor'dan müthiş geri dönüş!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

1. 'in 15. haftasında , deplasmanda ile 3-0 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-3 berabere kaldı.

1. 'in 15. haftasında ile , Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Timsah, 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golleri 5 ve 12. dakikalarda Eduard Rroca ve 70. dakikada Onur Ergün'den gelirken, yeşil-beyazlı takımın gollerini 72. dakikada Ali Akman, 76. dakikada Emirhan Aydoğan ve 90+3. dakikada Onur Atasayar kaydetti.

Bursaspor bu sonuçla puanını 21'e çıkararak 9. sırada yer aldı. Puanını 22'ye yükselten İstanbulspor ise 8. sırada kendine yer buldu.

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