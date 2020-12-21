21 Aralık 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Giresunspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

1. Lig'in 15. haftasında ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Altınordu maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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