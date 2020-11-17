17 Kasım 2020, Salı

TFF 1. LİG

Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Altınordu - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

1. Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesinde futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALTINORDU - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Bandırmaspor maçı 17 Kasım günü saat 13:30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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