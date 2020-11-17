TFF 1. Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Altınordu ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Altınordu ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesinde futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALTINORDU - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Bandırmaspor maçı 17 Kasım günü saat 13:30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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