16 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Cüneyt Dumlupınar Trabzonspor - Adana Demirspor maçı sonrası konuştu! "Oyuncularımı yürekten kutluyorum"

Oyuncularımı yürekten kutluyorum
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Teknik Direktörü , hak ederek üst tura çıktıklarını belirterek, "Bütün oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bugün oyunda 8 kişi de kalsak fark etmeyecekti. Bu mücadeleyi oyuncularımız gösterdi." diye konuştu.

'un büyük camia olduğunu, kimseye ihtiyacının bulunmadığını ifade eden Dumlupınar, şunları kaydetti:

"90. dakikada çizgideki frikiği 5 metre içerden attılar golü yedik. Hatalar bizim hatamız. 90+5 gösterildi, 90+7'de penaltı verildi. 8 kişi oynasak bir şey fark etmezdi. İzzet 16 yaşında, oyuna aldık. Onun sayesinde faul oldu, burada golü bulduk. Yediğimiz kırmızı kart hiçbir şekilde kabul edebileceğimiz kart değil. Daha sonra Mehmet Uslu'yu sol beke almam gerekiyordu. Daha 16 yaşındaki İzzet, 'ağabeylerim benden daha tecrübeli' diyerek formayı ona verme olgunluğunu gösterdi. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Tabii ki çok önemli ama asıl hedefimiz, camiamızın da beklentisi 'e yükselmek. Bugün çok önemli rakibi eledik ama yarından itibaren pazartesi günü oynayacağımız lig maçına odaklanacağız."

Fırtına kupaya veda etti! (Golleri izleyin) haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Balıkesirspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Balıkesirspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Demirspor'da deprem! Özat sonrası gece yarısı operasyonu Demirspor'da deprem! Özat sonrası gece yarısı operasyonu
Mağlubiyet sonrası istifa depremi! Mağlubiyet sonrası istifa depremi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör