Cüneyt Dumlupınar Trabzonspor - Adana Demirspor maçı sonrası konuştu! "Oyuncularımı yürekten kutluyorum"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, hak ederek üst tura çıktıklarını belirterek, "Bütün oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bugün oyunda 8 kişi de kalsak fark etmeyecekti. Bu mücadeleyi oyuncularımız gösterdi." diye konuştu.
Trabzonspor'un büyük camia olduğunu, kimseye ihtiyacının bulunmadığını ifade eden Dumlupınar, şunları kaydetti:
"90. dakikada çizgideki frikiği 5 metre içerden attılar golü yedik. Hatalar bizim hatamız. 90+5 gösterildi, 90+7'de penaltı verildi. 8 kişi oynasak bir şey fark etmezdi. İzzet 16 yaşında, oyuna aldık. Onun sayesinde faul oldu, burada golü bulduk. Yediğimiz kırmızı kart hiçbir şekilde kabul edebileceğimiz kart değil. Daha sonra Mehmet Uslu'yu sol beke almam gerekiyordu. Daha 16 yaşındaki İzzet, 'ağabeylerim benden daha tecrübeli' diyerek formayı ona verme olgunluğunu gösterdi. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Tabii ki Türkiye Kupası çok önemli ama asıl hedefimiz, camiamızın da beklentisi Süper Lig'e yükselmek. Bugün çok önemli rakibi eledik ama yarından itibaren pazartesi günü oynayacağımız lig maçına odaklanacağız."
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