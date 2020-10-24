24 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Dünyanın en pahalısı Burak İnce!

Dünyanın en pahalısı Burak İnce!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

Altınordu’nun yıldız adayı, 17 yaş altı futbolcular içinde 1 milyon euro’luk değeriyle en pahalı isim oldu.

ve Çağlar Söyüncü gibi oyuncuları yetiştiren Altınordu, yeni yıldız adayıyla dikkat çekiyor. ekibinin 16 yaşındaki oyuncusu , kendi yaş kategorisinde dünyanın en pahalı ismi oldu. Transfermarkt'ın 1 milyon euro değer biçtiği orta sahayı, 900 bin euro ile 'dan Emre Demir (16) izledi.
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