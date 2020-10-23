TFF 1. Lig: Menemenspor 2-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor, sahasında Bursaspor'u Olatunsosun ve Anaane'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor ile Bursaspor, Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 24. dakikada Sikiru Olatunsosun ve 89. dakikada Tidjani Anaane'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bursa ekibinin tek golü ise 11. dakikada Burak Kapacak'tan geldi.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyeti alan Menemenspor, 5 puanla 14. sırada yer aldı. Bursaspor ise 7 puanla 10. sırada kaldı.

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