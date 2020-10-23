23 Ekim 2020, Cuma

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Menemenspor 2-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig: Menemenspor 2-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor, sahasında 'u Olatunsosun ve Anaane'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor ile , Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 24. dakikada Sikiru Olatunsosun ve 89. dakikada Tidjani Anaane'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bursa ekibinin tek golü ise 11. dakikada Burak Kapacak'tan geldi.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyeti alan Menemenspor, 5 puanla 14. sırada yer aldı. Bursaspor ise 7 puanla 10. sırada kaldı.

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