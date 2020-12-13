13 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Son dakika: Adana Demirspor'da Ümit Özat depremi! İstifa etti

Mağlubiyet sonrası istifa depremi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

1. Lig ekiplerinden 'da depremi yaşanıyor... Özat, Giresunspor mağlubiyeti sonrası istifa etti. Başkan ise, tecrübeli teknik adamın istifasını kabul ettiğini açıkladı.

1.Lig'in 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan 'da istifa etti.

Başkan , yaptığı açıklamada ''Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim Kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim.'' ifadeleriner yer verdi.

Demirspor 14 haftada 22 puan topladı.


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