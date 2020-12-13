Son dakika: Adana Demirspor'da Ümit Özat depremi! İstifa etti

TFF 1.Lig'in 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti.

Başkan Murat Sancak, yaptığı açıklamada ''Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim Kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim.'' ifadeleriner yer verdi.

Adana Demirspor 14 haftada 22 puan topladı.

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