22 Ekim 2020, Perşembe
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İstanbulspor 2-2 Akhisarspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. İstanbulspor, evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Akhisarspor mücadelede 2-0 öne geçti ancak ev sahibi ekip beraberliği yakalamayı başardı. İstanbulspor ile Akhisarspo 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 6. haftasında İsanbulspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
İstanbulspor'un gollerini Diouf ve İbrahim Yılmaz kaydederen, Akhisar'ın sayıları Hadzic'ten geldi.
Bu skorun ardından İstanbulspor puanını 13'e çıkarırken, Akhisar 6'ya yükseltti.
ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE!
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor - Akhisarspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
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