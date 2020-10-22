22 Ekim 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

İstanbulspor 2-2 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

İstanbulspor'dan muhteşem geri dönüş!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 22.10.2020

1. 'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. , evinde ile karşılaştı. Akhisarspor mücadelede 2-0 öne geçti ancak ev sahibi ekip beraberliği yakalamayı başardı. İstanbulspor ile Akhisarspo 2-2 berabere kaldı.

1. 'in 6. haftasında İsanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

'un gollerini Diouf ve İbrahim Yılmaz kaydederen, Akhisar'ın sayıları Hadzic'ten geldi.

Bu skorun ardından İstanbulspor puanını 13'e çıkarırken, Akhisar 6'ya yükseltti.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor - Akhisarspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

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