13 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Boluspor-Bandırmaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bandırmaspor deplasmandan 3 puanla döndü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

1. 'de heyecan sürüyor. Ligin 14. haftasında ile karşı karşıya gelen Bandırmaspor attığı tek golle mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf olmayı başardı. İşte detaylar...

ve Bandırmaspor, Atatürk Stadı'nda kozlarını paylşadı. Mücadele Bandırmaspor'un 'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bandırmaspor'un tek golü 83. dakikada Selçuk Alibaz'ın kullandığı penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla Bandırmaspor, maç fazlasıyla 15 puanla 10. sırada yer alırken Bolurspor, 13 puanla 13. sırada kendine yer buldu. Boluspor, gelecek hafta deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise evinde Ankaraspor'u ağırlayacak.

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