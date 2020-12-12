12 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Bursaspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

1. 'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Samsunspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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