TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Altınordu ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Akhisarspor maçı 13 Aralık Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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