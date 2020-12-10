TFF 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Ümraniyespor'u Tugay ve Mihajlovic'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor, Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 83. dakikada Tugay Kaçar ve 90+5. dakikada Nemanja Mihajlovic'in golleriyle mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Öte yandan Ümraniyespor'da Batuhan Artaslan, 45. dakikada takımı adına bir penaltı atışından yararlanamadı.

Boluspor bu sonuçla puanını 13'e çıkararak 12. sıraya yükseldi. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Ümraniyespor ise 13 puanda kalarak averaj farkıyla 14. sırada yer aldı.

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