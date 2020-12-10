10 Aralık 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 0-2 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Boluspor ikinci yarıda fişi çekti
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

1. Lig'in 13. haftasında , deplasmanda 'u ve 'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1. Lig'in 13. haftasında ile , Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 83. dakikada Kaçar ve 90+5. dakikada Nemanja 'in golleriyle mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Öte yandan Ümraniyespor'da Batuhan Artaslan, 45. dakikada takımı adına bir penaltı atışından yararlanamadı.

Boluspor bu sonuçla puanını 13'e çıkararak 12. sıraya yükseldi. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Ümraniyespor ise 13 puanda kalarak averaj farkıyla 14. sırada yer aldı.

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